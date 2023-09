Migranti, su 4mila richieste a Ue solo 22 i trasferimenti via dall'Italia

emergenza migranti

Su 4.015 richieste di trasferimento solo 22 sono i trasferimenti effettuati nei primi 8 mesi di quest'anno.

Poco amichevoli con Roma le posizioni di Berlino e Parigi. Su 4.015 richieste di trasferimento di 'dublinanti' (migranti registrati nei Paesi di primo approdo secondo il Regolamento di Dublino) inviate dall'Italia agli Stati Ue, solo 22 sono i trasferimenti effettuati nei primi 8 mesi di quest'anno. Nello stesso periodo su 23.220 richieste di trasferimento inoltrate dagli altri Paesi all'Italia (per migranti che erano stati registrati quindi in Italia) sono soltanto 46 i trasferimenti effettuati. Complessivamente col meccanismo della relocation dal 10 giugno 2022 al 31 agosto 2023 su un impegno per il trasferimento di 8.289 migranti dall'Italia verso i 13 Stati aderenti, in 1.159 hanno effettivamente lasciato il Paese.

La Germania ha sospeso il meccanismo di solidarietà volontaria in base al quale nell'ultimo anno ha accolto 1.043 stranieri provenienti dall'Italia. Di fronte alla "pressione migratoria" dall'Italia, ha annunciato da parte sua il ministro dell'Interno transalpino, Darmanin, la Francia "raddoppierà il numero degli addetti al controllo della frontiera: da 60 a 120 e saranno dislocati in montagna per intercettare i passaggi notturni".

