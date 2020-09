cinema

Milena Vukotic torna al cinema con #Selfmania

Milena Vukotic torna al cinema, in una commedia a episodi che ironizza sulla dipendenza dai social.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2020 - 10:31:17 Letto 390 volte

Milena Vukotic torna al cinema, in una commedia a episodi che ironizza sulla dipendenza dai social.

Il film si chiama "#SelfieMania" e nasce da un'idea di Elisabetta Pellini, che dirige l'episodio e vede protagonista la Vukotic insieme ad Andrea Roncato.

Il promo del film è stato presentato a Venezia, nell'ambito dell'evento 'Ricordo di Federico Fellini', curato da Ugo Di Tullio e Orazio Anania. Con Fellini, la Vukotic aveva lavorato in 'Giulietta degli spiriti' e in 'Tre passi del delirio'. Nella stessa occasione, Antonella Ponziani ha ricordato i suoi esordi con 'Intervista' di Fellini: "Avevo vent'anni, pensavo che avrei fatto una comparsata, rimasi sei mesi sul set. Ecco qui uno dei disegni che Fellini dedicò a me e a Sergio Rubini, che all'epoca divenne il mio fidanzatino. Fellini fu come un padre per noi".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!