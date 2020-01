Minacce a Bedford-Strohm, la solidarietà di Orlando

minaccia di morte

Minacce a Bedford-Strohm, la solidarietą di Orlando

La solidarietą del sindaco Leoluca Orlando, dopo le minacce subite dal vescovo, presidente della Chiesa evangelica in Germania (Ekd).

"Sono certo che nessuna minaccia di morte potrà fermare l'azione di Heinrich Bedford-Strohm, che nessuna provocazione potrà interrompere l'azione intrapresa dalla sua comunità per salvare vite umane e affermare il diritto alla vita per tutti.

Sono piuttosto convinto che, a maggior ragione, a queste forme di intolleranza si debba rispondere in modo convinto con la solidarietà e la cooperazione fra quanti si oppongono a politiche di violenza e morte".



Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, dopo le minacce subite dal vescovo, presidente della Chiesa evangelica in Germania (Ekd).



Heinrich Bedford-Strohm, che dal 4 ottobre scorso è cittadino onorario di Palermo, è stato promotore di diverse iniziative per l'allestimento di navi ed equipaggi per il salvataggio di naufraghi nel Mediterraneo lungo le rotte delle migrazioni, fra cui l’alleanza "United4Rescue" che è stata presentata ad Amburgo insieme al sindaco Orlando, e "Seebrücke", una rete di 110 comuni che si dichiarano porto aperto e sicuro e che offrono accoglienza ai migranti.

