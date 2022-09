Guerra Ucraina-Russia

Minacce Nucleari di Putin, Zelensky: ''Forse non sono più un bluff''

''Forse prima si poteva parlare di bluff, ma ora no. Non credo che Putin stia bluffando'', dice Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2022 - 21:58:16 Letto 789 volte

Le minacce nucleari da parte di Vladimir Putin potrebbero dover essere prese sul serio. Ne è convinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale "forse prima si poteva parlare di bluff, ma ora no. Non credo che Putin stia bluffando, dobbiamo continuare a mettergli pressione e non permettergli il suo ricatto nucleare. L'Europa non può pensare di avere stabilità finché Putin sarà al potere".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Volodymyr Zelensky

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!