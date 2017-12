selfie

Miss Iraq e Miss Israele si scattano un selfie e piovono minacce: famiglia costretta alla fuga

Sarah Idan, Miss Iraq, ha postato su Instagram un selfie accanto a Miss Israele, con la didascalia ''pace e amore''.

Sarah Idan, Miss Iraq, ha postato su Instagram un selfie accanto a Miss Israele, con la didascalia "pace e amore". Ma il gesto innocente è costato alla famiglia della reginetta di bellezza araba la fuga dall'Iraq, inseguita addirittura da minacce di morte. Lo scatto fatale risale a novembre ed è stato fatto a Las Vegas, durante le selezioni di Miss Universo.

Nel selfie Sarah Idan, che vive negli Stati Uniti, sorride acanto ad Adar Gandelsman, Miss Israele. Entrambe vestono la fascia di miss. E la scritta in inglese: "Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel". La foto è stata postata sugli account Instagram di entrambe le ragazze, sollevando subito migliaia di “like”. Ma non sono mancati critiche e insulti feroci. Anche perché la ragazza irachena ha postato diversi scatti in cui è vestita solo con un bikini.

"Le due cose insieme hanno creato un casino a casa sua, dove la gente ha minacciato che se non fosse tornata a casa e rinnegato quelle foto e il suo titolo (di Miss Iraq), l'avrebbero uccisa", ha raccontato la Gandelman alla tv israeliana. Sarah ha difeso la sua foto e il suo significato e i suoi familiari, che vivono in Iraq, sono stati costretti a fuggire. Di loro si sono perse le tracce e, secondo diversi media, si sarebbero nascosti in casa di parenti o amici.

