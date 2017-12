miss mondo

È Manushi Chhillar Miss Mondo 2017, sesta indiana a indossare la corona. Occhi e capelli castani per un metro e settantacinque centimetri di bellezza, la più bella del mondo, classe 1997, prende il posto della portoricana Stephanie Del Valle, che si era aggiudicata il riconoscimento lo scorso anno.

Manushi, studentessa di medicina, è cresciuta nello stato di Haryana e sogna di diventare cardiochirurgo. "Sono così felice di aver reso orgogliosa la mia nazione, non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio" ha scritto la neo miss su Instagram, dove ha ringraziato i suoi follower per il sostegno ricevuto. "Credete in voi stesse e lavorate sodo - aveva detto qualche mese fa Manushi, durante l'incoronazione a Miss India - non importa cosa pensano gli altri, la bellezza è solo percezione. Svegliatevi ogni mattina e ripetete a voi stesse che siete belle".

