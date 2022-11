Missili caduti in Polonia, oggi il vertice Nato

Missili in Polonia

La Polonia ha reso nota la valutazione del ricorso all'articolo 4 dei trattati della Nato: l'articolo prevede che un Paese membro, quando si sente minacciato, avvii consultazioni con gli altri alleati.

Il segretario generale Jens Stoltenberg presiederà oggi un vertice d'emergenza della Nato dopo quanto avvenuto in Polonia, al confine con l'Ucraina. Nella giornata in cui la Russia ha lanciato decine di missili, un razzo è caduto in territorio polacco provocando 2 morti.

L'annuncio della riunione è arrivato nella serata del 15 novembre, quando la Polonia ha reso nota la valutazione del ricorso all'articolo 4 dei trattati della Nato: l'articolo prevede che un Paese membro, quando si sente minacciato, avvii consultazioni con gli altri alleati.

"Ho offerto le mie condoglianze per le vittime. La Nato sta monitorando la situazione e gli alleati si stanno consultando da vicino. E' importante che tutti i fatti siano accertati", ha twittato Stoltenberg nella serata del 15 novembre aver parlato con il presidente polacco Andrzej Duda.

