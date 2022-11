Guerra mondiale

Missili in Polonia, Medvedev: ''Occidente si avvicina alla guerra mondiale contro Russia''

''I paesi occidentali stanno spingendo il mondo a una guerra globale':, ha detto Medvedev.

Pubblicata il: 16/11/2022

"Lanciando una guerra ibrida contro la Russia, l'Occidente si avvicina alla guerra mondiale". Lo ha scritto l'ex Presidente russo e vice Presidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev in un tweet, esprimendosi sui missili finiti in una fattoria in Polonia. Gli ucraini, scrive Medvedev, considerano l'episodio "un attacco missilistico".

Le accuse all'Occidente, al pari dei riferimenti alla Terza Guerra Mondiale, sono una costante nei messaggi che Medvedev affida ai social. "I paesi occidentali stanno spingendo il mondo a una guerra globale. E solo la vittoria completa e definitiva della Russia è una garanzia contro il conflitto mondiale", scriveva Medvedev all'inizio di novembre.

Ad ottobre, invece, affermava che la fornitura a Kiev di lanciamissili multipli (Mlrs) dotati di munizioni a lungo raggio sarebbe diventata "la strada più veloce per una escalation del conflitto in Ucraina verso l'irreversibile conseguenza di una guerra mondiale".

