Missione di Pace a Kiev del Cardinale Zuppi, Patriarcato Mosca: ''Non è escluso l'incontro con Kirill''

Il patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie potrebbe incontrare il cardinale Matteo Zuppi.

Il patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie potrebbe incontrare il cardinale Matteo Zuppi, l'inviato del Papa per la risoluzione del conflitto in Ucraina, durante la visita di quest'ultimo a Mosca, ha detto a Ria Novosti il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca Anthony, metropolita di Volokolamsk.

"Non è escluso l'incontro del cardinale Matteo Zuppi in caso di una sua visita a Mosca con il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill, se il cardinale esprime tale desiderio e il programma di lavoro di sua santità il patriarca lo consente", ha detto il metropolita.

