Guerra Ucraina-Russia

Missione di Pace a Kiev del Cardinale Zuppi: ''Rischio nucleare non può non farci paura, sarebbe folle accettarlo''

''Ho accettato di dare una mano al tentativo di Papa Francesco di impedire che l'incendio della guerra possa divampare di più'', ha affermato il cardinale Matteo Zuppi.

Pubblicata il: 12/06/2023

"Poi noi siamo capaci di abituarci a tutto, ma il rischio del nucleare non può non farci paura. È folle accettare che ci possa essere il ricorso al nucleare". Lo ha affermato l'incaricato del Papa per l'Ucraina e presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi.

"Per questo ho accettato di dare una mano al tentativo di Papa Francesco di impedire che l'incendio della guerra possa divampare di più, provando a ottenere invece un modo diverso dalle armi per arrivare alla pace".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

