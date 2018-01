dolci

Mochi: i dolci giapponesi che ogni anno fanno diverse vittime. Ecco perchč

I mochi, le palline di riso tritato e pestato, sono la base di tanti dolci giapponesi...

I mochi, le palline di riso tritato e pestato, sono la base di tanti dolci giapponesi. Infatti, possono essere riempiti di marmellata di fagioli rossi, di gelato o di altre creme e rappresentano il dolce che per tradizione si mangia il giorno di Capodanno.

Il problema è che possono risultare difficili da masticare per via della loro consistenza gommosa che li rende ostici. Per tale ragione, purtroppo, ogni anno i mochi fanno delle vittime. Come riporta la Bbc nei primi giorni dell’anno ci sono svariati casi di persone soffocate da questi dolci. Le vittime sono soprattutto 65enni, che faticano a sminuzzare la pasta di riso.

A tale proposito le autorità giapponesi emanano ogni anno avvisi: “Se sono troppo grandi per voi, tagliate i mochi a fette prima di mangiarli”.

