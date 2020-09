Moda

Moda, al via la Milano Fashion Week

Al via le prime sfilate fisiche, con le passerelle di Dolce e Gabbana, Alberta Ferretti, Fendi, N21 e Blumarine.

Fino a lunedì 28, la capitale italiana della moda darà spazio a 65 sfilate, di cui 23 fisiche e 41 in formato digitale condivise anche sul sito di Camera Nazionale della Moda Italiana (a Parigi la settimana prossima le sfilate ‘live’ saranno 19).

Oggi prenderanno il via le prime sfilate fisiche, con le passerelle di Dolce e Gabbana, Alberta Ferretti, Fendi, N21 e Blumarine con il debutto del nuovo direttore creativo Nicola Brognano.

"E' difficile organizzare eventi fisici ma dobbiamo farlo, dobbiamo convivere con il virus, non possiamo aspettare che tutto si risolva": così Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, ha dato il via questa mattina in Rinascente alla Milano Fashion Week, che prevede appuntamenti digitali e incontri veri e propri, come quello di oggi nel department store, che nelle sue vetrine e al quarto piano ospita 13 giovani brand made in Italy.

"La moda è la seconda industria italiana ed è quella che esporta di più, non possiamo non dare - sottolinea Capasa - un segnale positivo, se ci chiudiamo in casa rischiamo di mandare a loro volta a casa tante famiglie. Tutti i brand hanno ricevuto istruzioni molto precise a tutela di tutti per convivere con il virus. La moda è scesa in campo contro il covid mettendo un sacco di soldi e producendo mascherine, ora è il momento di preservare le aziende, per questo abbiamo chiesto misure opportune al Governo, che purtroppo non sono specifiche, ma noi siamo i produttori del 41% della moda in Unione Europea, siamo i primi e dobbiamo preservare questo tessuto e ce la stiamo mettendo tutta, ora bisogna che lo facciano anche il Governo e l'Unione Europea".

