Il colore che quest’anno sarà il protagonista delle feste sarà il blu!

Il colore che quest’anno sarà il protagonista delle feste sarà il blu! Elegante, raffinato, formale ma non troppo, è considerato un’ottima alternativa al classico nero e al tradizionale rosso, ormai un po’ scontati. Questa nuance, dal classico Navy, ai più inconsueti toni cobalto e del metallico, si prepara a diventare compagno dei nostri look più riusciti e trendy per Natale e Capodanno.

Il blu è stato proposto da moltissimi stilisti nelle collezioni per l’autunno inverno 2017-18. Le nuance più scure, come quelle proposte tra gli altri da Armani, Dior e Chanel, si prestano alle occasioni più serie e formali, e suggeriscono un’idea di raffinata sobrietà: per smorzare questo stile un po’ austero, si può accostare un accessorio in nuance più brillante, come il blu chiaro o il turchese, o addirittura con tinte a contrasto, anche molto vivaci. Per le occasioni eleganti, invece, la bellezza di un abito di pizzo blu scuro non conosce rivali: lo si indossa così com’è, in total look raffinato, oppure con accessori chic e preziosi, e a colori come l’argento o il nero, o ancora illuminato da paillettes e brillantini.

Decisamente vibranti e persino un po’ aggressive sono le sfumature più chiare, come il Blu Reale, e i look in cui il colore si veste di sfumature metalliche, come si è visto nelle collezioni di Genny, Oscar de La Renta e Saint Laurent.

Infine, per un’idea in più, si può optare per le sfumature cobalto, come quelle proposte da Versace e da Saint Laurent. In ogni caso, qualunque sia la tonalità scelta, il blu non tradisce e ci regalerà sempre un look raffinato e di fascino intramontabile.

