Molestie, Brigitte Bardot: ''Molte attrice fanno le civette per ottenere un ruolo''

Brigitte Bardot si scaglia contro il fenomeno del dissenso definendolo ''una campagna ipocrita, ridicola e senza interesse''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/01/2018 - 17:13:25 Letto 328 volte

Dopo che Catherine Deneuve ha dichiarato che corteggiamento e seduzione non sono molestie, Brigitte Bardot si scaglia contro il fenomeno del dissenso definendolo "una campagna ipocrita, ridicola e senza interesse". A Paris Match spiega: "Numerose attrici giocano a fare le civette con i produttori per ottenere un ruolo. Poi, quando ne parlano, dicono di essere state molestate".

Intervistata dalla rivista francese, la Bardot, 83 anni, afferma senza peli sulla lingua: "Sono molte le attrici che fanno le gatte con i produttori al fine di acchiappare una scrittura in un film, poi, per fare parlare di sé, dicono di essere state molestate. E qui non mi riferisco alle donne in generale ma proprio alle attrici che sono disposte e disponibili alle avance degli uomini che hanno in mano il loro futuro professionale".

Secondo la Bardot, l’ondata di denunce degli ultimi mesi “è una cosa ipocrita, ridicola e senza interesse. Occupa il posto di temi più importanti che potrebbero essere discussi”. E a proposito di questa “caccia alle streghe” pensa che finirà per essere controproducente per le stesse donne: "In realtà piuttosto che giovargli, tutto questo finisce per nuocere loro". L'attrice ha ricordato le sue esperienze nel mondo del cinema: "Io, nella mia carriera, non sono mai stata abusata o molestata, come si usa dire oggi ma, molte volte, ho ricevuto frasi che riguardavano la mia bellezza, il mio corpo, il mio bel culo ma questo non mi ha mai sconvolto".

