Luc Montagnier

Montagnier è morto, complottisti scatenati: ''Un omicidio mirato''

Dopo il tweet sul decesso del professore francese lanciato dal quotidiano France Soir tutti i media mondiali sono rimasti per oltre un giorno in attesa di una conferma, o di una smentita.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2022 - 13:21:00 Letto 455 volte

La morte annunciata ma non confermata per almeno 24 ore, il quasi totale silenzio dei media dopo la conferma, è c’è chi grida al complotto. Il premio Nobel per la Medicina 2008, Luc Montagnier, è morto a 89 anni. Dopo il tweet sul decesso del professore francese lanciato dal quotidiano France Soir tutti i media mondiali sono rimasti per oltre un giorno in attesa di una conferma, o di una smentita, da parte dell’entourage e dei familiari di Montagnier, che è tardata ad arrivare. Una volta confermata la morte ecco che però si è verificato un inatteso silenzio da parte dei media internazionali.

Soprattutto i quotidiani francesi hanno tenuto un profilo bassissimo nei confronti del virologo che nel 1982 scoprì il virus dell’HIV ma che negli ultimi due anni si era espresso fermamente contro la vaccinazione di massa per il Covid19, sostenendo peraltro che il Coronavirus fosse stato deliberatamente creato in laboratorio e volontariamente diffuso tra la popolazione prima cinese poi mondiale. Se i quotidiani quindi hanno lasciato in un angolo Montagnier è sulle piattaforme social che si sono levate discussioni, critiche, ipotesi di complotto. Didier Raoult, microbiologo specializzato in malattie infettive, che ha promosso l’idrossiclorochina come cura per il Covid, ha twittato: “Perdiamo un uomo la cui originalità, indipendenza e scoperte sull’RNA hanno permesso la creazione del laboratorio che ha isolato e identificato il virus dell’AIDS. Questo gli valse la fama, il premio Nobel e l’incredibile ostilità dei suoi colleghi. L’attenzione prestata alle sue ultime ipotesi era sproporzionata”.

Fonte: Il Fatto Quotidiano

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!