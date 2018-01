femminismo

Morta Naomi Parker Fraley, la donna che ispirò il manifesto ''We Can Do It!''

È morta a 96 anni Naomi Parker Fraley, la vera ''Rosie the Riveter'' diventata uno dei simboli del femminismo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/01/2018 - 15:09:49 Letto 310 volte

È morta a 96 anni Naomi Parker Fraley, la vera “Rosie the Riveter” diventata uno dei simboli del femminismo. Fraley, che ha vissuto l'ultimo periodo della vita in una casa per anziani, non è stata riconosciuta come la protagonista del manifesto di propaganda della Seconda guerra mondiale e poi usato dai movimenti femministi sino al 2015, perché si credeva che vi fosse ritratta un'altra donna.

Tuta blu da operaia metalmeccanica e fazzoletto a coprire il capo, nell'immagine l'operaia guarda l'obiettivo e mostra il bicipite scoperto. “We can do it”, possiamo farlo, recita la scritta che accompagna l'immagine. Durante la seconda guerra mondiale, Fraley lavorò come operaia alla Alameda Naval Station, riferisce l'affiliata di CNN, Taku. Era una dei milioni di donne che negli Usa sostituirono al lavoro gli uomini, partiti per combattere. Un fotogiornalista la fotografò mentre era al lavoro ed ecco lo scatto che ispirò il manifesto che è stato stampato in tutto il mondo su gadget e magliette, nel risvolto glamour e commerciale che è stato a tratti costruito attorno al femminismo .

Sessant'anni dopo lo scatto, Fraley ha partecipato a una conferenza di donne che, come Rosie the Riveter, lavorarono durante la guerra. Lì vide la foto che veniva mostrata come ispiratrice del manifesto, riconoscendovisi. Ma si accorse anche che la donna ritratta era identificata come Geraldine Hoff Doyle. Il professore della Seton Hall University, James J. Kimble, ha condotto ricerche e verifiche, riconoscendo che la donna ritratta è effettivamente Fraley. La quale, nonostante avesse scoperto di esser diventata un volto icona del femminismo e delle sue battaglie, "pensava di non aver fatto nulla di speciale, di aver agito come molte altre, voleva solo che l'errore fosse corretto", ha raccontato il docente a CNN.

Ti potrebbe interessare? Cosa significa essere femministe e perché tutti dovremmo esserlo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!