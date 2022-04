Letizia Battaglia

Morte Letizia Battaglia, il cordoglio di Palermo e delle istituzioni

Letizia Battaglia con i suoi scatti ha raccontato la storia di Palermo, della Sicilia e di tutta quanta l'Italia.

La camera ardente di Letizia Battaglia sarà allestita dalle ore 12 nell'atrio di Palazzo delle Aquile. Lo ha deciso il sindaco di Palermo di concerto con i familiari della fotografa ed ex assessora comunale. L'ingresso del pubblico sarà disciplinato secondo le direttive in materia sanitaria legate al Covid-19.

Leoluca Orlando: "Letizia Battaglia simbolo di Palermo, un punto di riferimento"

"Palermo perde una donna straordinaria, un punto di riferimento. Letizia Battaglia era un simbolo internazionalmente riconosciuto nel mondo dell'arte, una bandiera nel cammino di liberazione della città di Palermo dal governo della mafia". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commenta la scomparsa della fotoreporter Letizia Battaglia, che fu anche assessore comunale in una delle sue giunte. "In questo momento di profondo dolore e sconforto - aggiunge il sindaco - esprimo tutta la mia vicinanza alla sua famiglia".

Alberto Samonà: "La Sicilia ha perso un pezzo della sua anima"

"La Sicilia ieri ha perso un pezzo della sua anima: non possiamo non ringraziare Letizia Battaglia per quei suoi scatti storici, che hanno fissato indelebilmente la nostra Terra, profanata e insaguinata dall'arroganza violenta della mafia. Mi piace anche ricordare il suo impegno, una sorta di missione, a favore di donne e di bambine. A questo proposito, indimenticabile è l’immagine della piccola con la busta del pane, che ha sullo sfondo il quartiere della Kalsa. Attraverso i suoi occhi abbiamo vissuto, anche se solo metaforicamente, la sua straordinara vita. Voglio salutarla con una sua riflessione: «Ho fotografato in tutto il mondo, ma fuori da Palermo le foto mi vengono diverse. Qui c’è qualcosa che mi appartiene, o io forse le appartengo» ”. A dichiarato l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà.

Franco Miceli: Letizia Battaglia protagonista dei cambiamenti di Palermo''

"Palermo perde una donna di grande spessore umano, artistico e politico. Letizia Battaglia è stata protagonista dei cambiamenti culturali e sociali della nostra città e fonte di ispirazione per tutte e tutti noi. In questo momento di grande dolore esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari e agli amici".

Miceli (Pd): "Palermo perde una delle sue migliori interpreti" +

"Di Letizia Battaglia porterò sempre con me il suo genio, la sua forza, ma anche il suo amore tormentato per Palermo. Un sentimento contrastato che l'ha accompagnata per tutta la vita". Così Carmelo Miceli, deputato del Pd, commenta la scomparsa della fotoreporter. E aggiunge: "Di Letizia Battaglia conserverò gelosamente anche un ricordo, il ricordo di quel 9 febbraio del 2018, quando ero segretario del Pd della Provincia di Palermo, la incontrai per condividere con lei il nostro amore per Palermo. Mi disse: 'Prendo la tessera del Pd perché so che qua dentro posso restare vicina agli ultimi'. Palermo perde una delle sue migliori interpreti, capace di raccontarla con coraggio e spirito critico, capace di descriverla nel modo più vero, nella speranza, al tempo stesso di migliorarla. Esprimo tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia".

Fava "Una poetessa"

"Con Letizia Battaglia se ne va una poetessa. L'unica capace di raccontare, senza dover cercare inutili rime, una Palermo di speranza e disperata." Lo ha detto Claudio Fava.

Rifondazione Comunista Federazione di Palermo: ''Lascia un vuoto enorme nella nostra città''

"Letizia ha rappresentato l'anima della Primavera di Palermo, la volonta' di riscatto della nostra Terra, il protagonismo femminile. E' stata uno dei volti migliori della Sicilia, uno dei piu' belli. Fotografa comunista del giornale "L'Ora", ha raccontato con le sue foto la lotta alla mafia e la lotta tra mafie, la storia sociale dell'isola. Abbiamo avuto anche l'onore di aver condiviso con lei tanti momenti di lotta e di militanza, anche all'interno della nostra comunita' politica. Se ne va una grande maestra di vita. Esprimiamo alle sue figlie, Cinzia, Sbobba e Patrizia e a tutta la sua famiglia, le nostre piu' sincere condoglianze". Lo afferma Vincenzo Fumetta, Segretario Provinciale di Rifondazione Comunista.

