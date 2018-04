musica

Morto a 28 anni il dj Avicii

È stato trovato morto ieri sera a Muscat, in Oman, il dj e produttore svedese Avicii.

È stato trovato morto ieri sera a Muscat, in Oman, il dj e produttore svedese Avicii, 28 anni. "Tutti noi raggiungiamo un punto nella nostra vita e nella nostra carriera in cui capiamo cosa conta più di ogni altra cosa. Per me è creare musica. Io vivo per quello, è quello per cui sento di essere nato", scriveva Avicii.

Tim Bergling, questo il vero nome del dj, aveva iniziato a fare musica all'età di 18 anni, pubblicando gratuitamente alcune sue canzoni prima in un blog di musica elettronica svedese, poi nel suo profilo di Myspace. Scoperto nel 2008 dal produttore discografico Ash Pournouri, nel 2010 venne invitato da Tiësto ad esibirsi ad Ibiza ed inizia a produrre tracce per artisti come Little Boots e Dizzee Rascal.

Tra i suoi principali successi il brano “Seek bromance”, cantato da Amanda Wilson, e la hit del 2011 “Levels”, balzata in poco tempo alle prime posizioni delle classifiche di tutto il mondo. Nel 2013 pubblica il suo album di debutto in studio, “True”, contenente il grande successo internazionale “Wake Me Up!” ft. Aloe Blacc. Durante la sua carriera, caratterizzata anche da collaborazioni con artisti internazionali come Chris Martin e Robbie Williams, conquista due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e due nomination ai Grammy. Nel 2016, per motivi di salute, decide di abbandonare le esibizioni live, continuando l'attività in studio.

