Morto Aldo Rizzo

Morto Aldo Rizzo, fu vicesindaco della Primavera di Palermo: il cordoglio di Orlando

Rizzo fu protagonista della Primavera palermitana, ha contribuito attivamente al grande cambiamento culturale di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/11/2021 - 12:33:29 Letto 409 volte

"In questo momento di sofferenza esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari dell'onorevole Aldo Rizzo. La sua attività politica, culminata con l'elezione a sindaco nel 1992, era maturata già nella seconda metà degli anni Ottanta quando accettò con coraggio di ricoprire l'incarico di vice sindaco nelle Giunte esacolore da me guidate e considerate anomale perché in aperta rottura con il soffocante sistema di potere politico-affaristico-mafioso che governava la città. Rizzo, protagonista della Primavera palermitana, ha contribuito attivamente al grande cambiamento culturale di Palermo. Indimenticabile, inoltre, il suo impegno in magistratura in processi molto importanti, ad esempio quello per l'omicidio del Procuratore Pietro Scaglione, che hanno segnato la storia del nostro paese".

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

