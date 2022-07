morto Antonio Cripezzi

Morto Antonio Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti

Antonio Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti, è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti).

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2022 - 09:43:30 Letto 762 volte

Antonio Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti, è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti). Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a cause naturali: un malore, nella notte, non gli avrebbe lasciato scampo.

Cripezzi, 76 anni, in passato aveva già avuto problemi di salute. Ieri sera si era esibito coni Camaleonti al parco Villa de Riseis di Pescara. Dopo l'esibizione una cena con lo staff e alcuni fan e poi il rientro in hotel.

“Il mio caro amico di una vita Tonino Cripezzi se ne è andato nel sonno. Non posso crederci, sono sconvolto dal dolore. Tornano in mente i bei momenti vissuti insieme, che terrò sempre nel mio profondo caro amico". Lo scrive su Twitter Mario Lavezzi, tra i fondatori dei Camaleonti.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Facebook Antonio Cripezzi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!