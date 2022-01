Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo aveva 65 anni

Morto David Sassoli

E' morto nella notte il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

E' morto nella notte il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Ne ha dato notizia in un tweet il suo portavoce Roberto Cuillo. Sassoli si è spento all'1.15 dell'11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato. "La data e il luogo dei funerali verranno comunicati nelle prossime ore", ha scritto il portavoce.

Sassoli era ricoverato dal 26 dicembre scorso. Ieri, in una nota, il suo portavoce, Roberto Cuillo, aveva reso noto: "Il presidente del Parlamento europeo dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente del Parlamento europeo è cancellata".

Fonte: Adnkronos

