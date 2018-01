tv

Morto l'attore che interpretava Tinky Winky dei Teletubbies

╚ morto a 52 anni Simon Shelton Barnes noto per aver interpretato il personaggio di Tinky Winky nei Teletubbies...

Pubblicata il: 24/01/2018

È morto a 52 anni Simon Shelton Barnes, attore, ballerino e coreografo inglese noto per aver interpretato il personaggio di Tinky Winky nei Teletubbies, la popolare serie per bambini della Bbc.

Il pupazzo viola con la borsa rossa - borsa che negli anni ha generato non poche polemiche legate al suo orientamento sessuale, fino a un divieto di trasmissione in Polonia nel 2007 per propaganda gay - era il primo dei teletubby e il più grande tra gli altri, Dipsy, Laa Laa e Po. Simon Shelton lo aveva interpretato dal 1997 al 2001.

A dare la notizia della scomparsa è stata la nipote, l'attrice britannica Emily Atack con un post pubblicato su Instagram.

