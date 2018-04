Lutto nello spettacolo

Morto Marco Garofalo, coreografo e insegnante di Amici. Avrebbe compiuto 62 anni ad agosto

Da quarant'anni nel mondo della tv, dal 1989 lavorava come coreografo in show televisivi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2018 - 12:11:06 Letto 458 volte

Si è spento nella notte Marco Garofalo, ballerino, coreografo e insegnante del famoso programma televisivo di Maria De Filippi Amici. Dopo aver tentato una carriera da calciatore, interrotta per un infortunio al ginocchio, Garofalo si era avvicinato al mondo della danza: una mossa che si era rivelata vincente, portandolo a lavorare nel mondo della televisione prima come ballerino e poi come coreografo.

Intrapresi gli studi della danza con Enzo Paolo Turchi, nel 1978 Garofalo approda in tv in Ma Che Sera con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese: Da quel momento la carriera del maestro sarà una continua ascesa. Nel 1989 diventa coreografo di show televisivi cominciando con la riedizione di Lascia o Raddoppia?, dove realizza il primo di oltre settecento balletti per programmi come Buona Domenica, Bellezze sulla neve, Occhio allo specchio!, Fantastica italiana, Ciao Darwin, Luna Park, Re per una notte e L'eredità, collaborando con ballerini e showgirl come Lorella Cuccarini, Lorenza Mario, Mia Molinari, Fabrizio Mainini, Matilde Brandi, Heather Parisi, Laura Freddi, Natalia Estrada e Silvio Oddi.

Nel 2009 Garofalo era diventato insegnante nella scuola del programma televisivo Amici. Per lui due edizioni consecutive, poi l'assenza, infine il ritorno a febbraio scorso in occasione di uno stage coi ballerini. I funerali si terranno venerdì 20 aprile alle 14,30 nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!