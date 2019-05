Alberto Urso a Palermo

Musica, il vincitore di ''Amici'' Alberto Urso a Palermo. Delirio dei fan *VIDEO*

Fan in delirio a Palermo per Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2019 - 17:39:10 Letto 450 volte

Fan in delirio alla Feltrinelli di Palermo, dove questo pomeriggio ha fatto tappa l'inarrestabile Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici.

Tantissimi i giovanissimi che hanno letteralmente invaso via Cavour. Tutti in fila già da questa mattina in attesa di vedere da vicino il loro beniamino.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!