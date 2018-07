musica

Musica, malore per Toto Cutugno

Malore per Toto Cutugno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/07/2018 - 16:22:48 Letto 395 volte

Malore per Toto Cutugno. Il cantante “è ancora in ospedale ed è in condizioni stabili", scrive in un post su Facebook Eric Vanbrabant, assessore alla Cultura e allo Sport di Seraing, in Belgio, dopo l'annullamento del concerto di Toto Cutugno previsto per il festival di musica italiana che si è svolto nella località in provincia di Liegi dal 29 giugno a domenica 1 luglio.

"A nome del centro culturale di Seraing - si legge sul social network - vorrei ringraziare tutti i visitatori presenti ieri all'Esplanade de l'Avenir... la vostra reazione a seguito dell'annullamento dell'esibizione di Toto Cutugno ha dimostrato grande rispetto".

