Musica, tornano gli Abba

Dopo 35 anni, gli Abba tornano con due nuovi brani inediti.

28/04/2018

Dopo 35 anni, gli Abba tornano con due nuovi brani inediti. A darne l’annuncio è lo stesso gruppo musicale svedese tramite il loro profilo Instagram ufficiale.

"La decisione di portare avanti l’incredibile progetto Abba Avatar Tour ha avuto una conseguenza inaspettata", scrivono nel post. "Avevamo tutti e quattro sentito che, dopo circa 35 anni, sarebbe stato divertente unire le forze di nuovo ed entrare in un studio di registrazione. Così abbiamo fatto ed è stato come se il tempo si fosse fermato, come se fossimo stati via solo per una breve vacanza. E' stata un'esperienza fantastica", si legge ancora.

