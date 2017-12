nadia toffa

Nadia Toffa è tornata a casa

Nadia Toffa è tornata a casa dopo il malore accusato una decina di giorni fa a Trieste...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/12/2017 - 17:39:49 Letto 435 volte

Nadia Toffa è tornata a casa dopo il malore accusato una decina di giorni fa a Trieste e il ricovero prima nel capoluogo friulano e poi al San Raffaele di Milano.

A dare l'annuncio è stata Ilary Blasi nel corso dell'ultima puntata de “Le Iene”, in onda su Italia1. "Vi diamo una bella notizia - ha detto la conduttrice -: Nadia è tornata a casa e ci sta guardando. È in via di guarigione, ringraziamo tutti i medici che l'hanno assistita".

Toffa, che conduceva prima del malore la puntata domenicale delle Iene, il 3 dicembre, giorno dopo il ricovero, aveva inviato un messaggio sui social: "Ho preso una bella botta, ma tengo duro".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!