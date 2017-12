nadia toffa

''Nadia Toffa sta meglio, resta in ospedale perché non sa cucinare''

Nadia Toffa sta meglio: è questo il messaggio lanciato dai colleghi de "Le Iene" nel corso della puntata del 10 dicembre, a una settimana di distanza dal malore che ha colpito la conduttrice mentre era in un albergo di Trieste. La conferma che la Toffa sia in netta ripresa è arrivata proprio all'inizio della trasmissione, quando Nicola Savino, Giulio Golia e Matto Viviani hanno salutato la collega: "Diamo il benvenuto al pubblico in studio, al pubblico a casa e al pubblico che ci segue dagli ospedali, in particolare da un ospedale qua vicino dove c'è la nostra Nadia Toffa, a cui va un grande bacio da parte nostra".

"Nadia sta molto meglio" ha aggiunto poi Viviani, che proprio della Toffa ha preso il posto. "Si è quasi completamente ripresa, ovviamente è molto stanca e quindi questa puntata se la vedrà dal suo bel lettino d'ospedale". A quel punto è intervenuto Golia, che ha posto il problema della tempistica delle dimissioni: "I medici la stanno trattenendo, forse per degli accertamenti?" si è chiesto. Savino ha allora ironizzato: "Il problema è che è lei che vuole rimanere lì. Mi sembra di sentirla: 'Voglio la mela cotta, voglio la pastina in bianco'. Lei cucina male, per lei mangiare in ospedale è come andare a mangiare da Cracco".

Giulio Golia, allora, ha rivelato: "La camera di Nadia è attigua al reparto di chirurgia estetica". "L'occasione fa l'uomo ladro" ha aggiunto quindi l'ex conduttore di Quelli che il calcio. "Passa davanti oggi, passa davanti domani, chiederà: 'Non è che si può avere una quarta di reggiseno?'. Abbiamo dato dentro Nadia Toffa, ci ritorna Antonella Clerici".

Infine, per omaggiare la "iena" colpita da malore, la regia ha deciso di mandare in onda il servizio che Nadia stava realizzando poco prima di sentirsi male, dal titolo "Un sindacato che non paga i lavoratori". La conduttrice è attualmente tenuta sotto osservazione all'ospedale triestino di Cattinara. Dopo aver perso conoscenza nella sua camera d'albergo, la Toffa era stata qualche ora in coma, poi aveva ripreso i sensi e da allora le sue condizioni di salute sono andate migliorando. Non è ancora certo cosa abbia causato il malore.

