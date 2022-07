Nancy Brilli

Nancy Brilli e la prova costume, bikini da urlo a 58 anni: ''Basta farci stupidi problemi con il fisico''

Prova costume davanti allo specchio per Nancy Brilli. Il suo video è una scusa per lanciare un messaggio di body positivity rivolto a tutte le persone che fanno fatica ad accettarsi e temono il giudizio degli altri sul proprio aspetto.

Prova costume davanti allo specchio per Nancy Brilli, che si riprende da ogni prospettiva in bikini mostrandosi senza filtri e senza nascondere le imperfezioni. Il suo video è una scusa per lanciare un messaggio di body positivity rivolto a tutte le persone che fanno fatica ad accettarsi e temono il giudizio degli altri sul proprio aspetto: "Quanti si sono fatti questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?"

"Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età?" scrive la Brilli postando il video della sua prova. "Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò... Uff... una vita, così" prosegue sintetizzando tutte le domande che è solita porsi. "E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina...", prosegue. Ma alla fine vince la voglia di stare bene con se stessa: "Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?"

