Nato, Draghi: 8mila militari italiani pronti se necessario

"Noi abbiamo assunto il comando Nato in Bulgaria e aiutiamo anche la Romania. E ci sono pattugliamenti aerei dei Baltici da vari mesi. Le forze in Bulgaria e in Ungheria sono di circa 2.000 soldati, 8.000 sono invece di stanza in Italia pronti se necessario". Lo ha detto il premier Mario Draghi parlando del ruolo dell'Italia nel piano della Nato di rafforzamento del fianco orientale.

Saranno 70 militari e un sistema di difesa aerea le nuove forze che gli Usa schiereranno in Italia.

"Il ministero della Difesa mi ha spiegato che si tratta di un assestamento già in programma", ha aggiunto Draghi, dicendo di non ritenere che esista "il rischio di una escalation" con la Russia.

