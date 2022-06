Nato-Russia

Nato, Stoltenberg: ''Putin minaccia Finlandia e Svezia? Li proteggeremo e siamo pronti a ogni eventualità''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/06/2022 - 14:12:23 Letto 755 volte

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha replicato al presidente russo Vladimir Putin, che ha 'minacciato' risposte all'ingresso di Finlandia e Svezia nell'Alleanza. "Prendiamo nota del messaggio di Mosca - ha detto Stoltenberg, nella conferenza stampa finale del vertice di Madrid - che non cambia la decisione di ammettere i due Paesi nell'Alleanza, li proteggeremo e siamo pronti a ogni eventualità".

"La guerra brutale di Putin è inaccettabile, Mosca ritiri le sue forze dall'Ucraina e metta fine al conflitto", ha poi ribadito il segretario generale della Nato. Svezia e Finlandia, ha quindi annunciato, firmeranno formalmente i protocolli di adesione alla Nato martedì prossimo.

"Viviamo in un mondo più pericoloso e imprevedibile, con operazioni militari su larga scala in Europa che non vedevamo dalla Seconda guerra mondiale e sappiamo che questa situazione può peggiorare", l'avvertimento arrivato dal segretario generale della Nato al termine del vertice di Madrid: "Se si arrivi un guerra totale tra la Russia e la Nato, vedremo sofferenze, danni, morte e distruzione a un livello peggiore di quello che vediamo oggi in Ucraina".

Per questo, secondo Stoltenberg, bisogna "evitare l'escalation" e la Nato ha due compiti: "Uno è quello di sostenere l'Ucraina, l'altro è quello di impedire l'escalation oltre l'Ucraina. Questa è la ragion e per cui la Nato non è parte del conflitto sul terreno". Ma, per togliere "ogni spazio a incomprensioni o calcoli sbagliati a Mosca sulla nostra prontezza a proteggere ogni centimetro del territorio della Nato - ha concluso il numero uno dell'Alleanza - abbiamo accresciuto la nostra presenza a est con oltre 40mila soldati".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

