Guerra Ucraina-Russia

Nato, Stoltenberg: ''Ucraina può vincere questa guerra. Russia non sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici''

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che la guerra della Russia in Ucraina non sta andando come previsto dal Cremlino.

"La Russia non è riuscita a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv, la loro grande offensiva nel Donbas è in stallo. La Russia non sta raggiungendo i suoi obiettivi strategici", ha affermato Stoltenberg secondo cui "l'Ucraina può vincere questa guerra".

