Negoziati Ucraina-Russia, Di Maio: ''Zelensky ha fatto delle aperture importanti, ora è Putin che deve parlare''

''Dobbiamo fermare l'escalation, bisogna far ripartire il processo di dialogo tra Ucraina e Russia'', ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Pubblicata il: 15/04/2022

"Dobbiamo fermare l'escalation, fermare la guerra in Ucraina. Bisogna far ripartire il processo di dialogo tra Ucraina e Russia. Zelensky ha fatto delle aperture importanti, ora è Putin che deve parlare". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

"L'Italia non ha gli elementi per verificare se in Ucraina stia avvenendo un genocidio, ma le atrocità sono sotto i nostri occhi, come i bambini uccisi e i civili uccisi", ha concluso Di Maio.

Fonte: TGCOM24

