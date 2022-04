Guerra Ucraina-Russia

Negoziati Ucraina-Russia, Lavrov: ''Colloqui in stallo''

''I colloqui russo-ucraini sono in stallo'', ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

Pubblicata il: 22/04/2022

"I colloqui russo-ucraini sono in stallo". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

Per quest'ultimo "il disagio dell'Occidente è evidente". "Tutte le parti del mondo stanno pensando a misure per combattere la sua influenza", ha spiegato Lavrov.

"La Russia non tollererà alcun ultimatum dall'Ucraina sui negoziati". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in conferenza stampa a Mosca con l'omologo kazako Mukhtar Tleuberdi. In particolare Lavrov ha commentato la recente dichiarazione del presidente ucraino Zelensky sulle trattative e sul destino delle forze ucraine intrappolate nello stabilimento siderurgico Azovstal di Mariupol.

