Negoziati Ucraina-Russia, Lavrov: ''Mosca pronta se ci saranno idee interessanti''

''La Russia è pronta alla ripresa dei negoziati con l'Ucraina se ci saranno idee interessanti'', ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/04/2022 - 14:46:27 Letto 826 volte

"La Russia è pronta alla ripresa dei negoziati con l'Ucraina se ci saranno idee interessanti". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa a Mosca dopo l'incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

"Noi siamo per una soluzione negoziata. Zelensky si è rimangiato quello che aveva chiesto la settimana prima e questo ci rattrista: la parte ucraina non è interessata ai negoziati. Se gli occidentali continueranno a consegnare armi difficilmente i negoziati avranno buoni esiti. Noi siamo pronti a riprenderli se qualcuno presenterà idee interessanti", ha spiegato Lavrov, ricordando che "la Russia è pronta a collaborare con l'Onu per aiutare i civili in Ucraina".

Parlando in conferenza stampa congiunta con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, Lavrov ha dichiarato che i vertici ospitati dai Paesi occidentali e che escludono la Russia "sono una sirena di allarme per l'Onu". Il ministro degli Esteri del Cremlino ha quindi sottolineato la necessità del multilateralismo e ha detto che la Russia deve ricordare al mondo l'uguaglianza della sovranità dei diversi stati membri. Poi ha lanciato una frecciata all'Onu che, secondo lui, "non ha reagito al sabotaggio" degli accordi di Minsk.

Secondo Lavrov, "senza il diritto di veto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la stessa Onu andranno in tilt". "E' uno dei pilastri portanti delle Nazioni Unite", ha sottolineato, rispondendo alla richiesta di commentare l'imminente votazione sulla bozza di risoluzione del Liechtenstein sul diritto di veto. A suo dire questa iniziativa non è pertinente e non influenzerà in alcun modo i negoziati in corso da molti anni sulla riforma del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Twitter MFA Russia

