Negoziati Ucraina-Russia, oggi nuovo round di colloqui

L'Ucraina ha affermato che l'obiettivo più ambizioso è garantire un cessate il fuoco.

Il nuovo round di colloqui tra l'Ucraina e la Russia inizierà alle 10.00 ora locale (le 9.00 in Italia) al palazzo Dolmabahce di Istanbul. Si tratta del primo incontro in oltre due settimane.

A riferirlo è stato l'ufficio della presidenza turca: ciascuna delle delegazioni incontrerà la parte turca prima dell'inizio dei colloqui, ha annunciato il presidente Recep Tayyip Erdogan dopo una riunione di gabinetto ad Ankara.

Il presidente turco ha ribadito la sua speranza in un cessate il fuoco. Erdogan ha spiegato di essere in contatto telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin. Per il leader turco le cose si stanno muovendo in una "direzione positiva".

