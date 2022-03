Negoziati Ucraina-Russia

Negoziati Ucraina-Russia, Peskov: ''Nessuna svolta. Il Cremlino non ha visto nulla di promettente''

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sottolinea che il Cremlino ''non ha visto nulla di promettente e che c'è ancora un grande lavoro da fare''.

Pubblicata il: 30/03/2022

''Non c'è stato alcun punto di svolta dopo il quarto round di colloqui che si è svolto ieri a Istanbul in Turchia". Ad affermarlo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sottolineando che il Cremlino ''non ha visto nulla di promettente e che c'è ancora un grande lavoro da fare''. Peskov ha comunque giudicato ''positivo'' il fatto che l'Ucraina abbia messo per iscritto le sue richieste per porre fine al conflitto.

Il portavoce del Cremlino ha anche annunciato che nelle prossime ore il capo dei negoziatori russi fornirà un ulteriore aggiornamento sull'esito dei colloqui.

Fonte: Adnkronos

