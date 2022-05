Guerra Ucraina-Russia

Negoziati Ucraina-Russia, Putin a Scholz: ''Essenzialmente bloccati da Kiev''

Putin ha anche evidenziato a Scholz ''le continue gravi violazioni del diritto internazionale umanitario da parte dei militanti dell'ideologia nazista e i metodi disumani che stanno usando''.

"I negoziati tra Russia e Ucraina sono essenzialmente bloccati da Kiev". E' quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel colloquio telefonico di oggi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto riferisce il Cremlino in una nota riportata dalla Tass, la conversazione si è concentrata principalmente sugli aspetti umanitari della situazione in Ucraina. "Vladimir Putin ha delineato in dettaglio la logica e i compiti principali dell'operazione militare speciale per proteggere le repubbliche popolari del Donbass, ha parlato delle misure che vengono adottate per garantire la sicurezza dei civili".

"È stato anche detto che, con la partecipazione dei rappresentanti delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce Rossa, è stata effettuata l'evacuazione dei civili detenuti dalle forze di sicurezza ucraine presso l'acciaieria Azovstal a Mariupol", ha informato il Cremlino.

Putin ha anche evidenziato a Scholz "le continue gravi violazioni del diritto internazionale umanitario da parte dei militanti dell'ideologia nazista e i metodi disumani che stanno usando", ha affermato il servizio stampa in una nota.

La discussione è avvenuta su iniziativa della parte tedesca. Al termine della conversazione, i due leader hanno convenuto di continuare la discussione sui temi trattati "attraverso vari canali".

Fonte: Adnkronos

