Negoziati Ucraina-Russia, Turchia: incontro tra Putin e Zelensky non è lontano

''Credo che un incontro fra Putin e Zelensky non sia lontano'', ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu.

Pubblicata il: 14/04/2022

"Credo che un incontro fra Putin e Zelensky non sia lontano". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in un'intervista. "Tutto dipende dal consenso e dalla posizione di Putin. In linea di principio, il leader russo non è contrario".

"Quello che è successo a Bucha ha influito negativamente sui negoziati", ha continuato il ministro turco affermando però la convinzione che "nonostante tutte le difficoltà, c'è la possibilità di un cessate il fuoco". "Come Turchia ci stiamo adoperando per una soluzione", ha aggiunto.

Fonte: TGCOM24

