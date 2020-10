musica

Negramaro, evento streaming per presentare il nuovo album ''Contatto''

Il 12 novembre i Negramaro si esibiranno dal vivo per ''Entra in contatto'', evento streaming per presentare alcuni brani del nuovo album ''Contatto''.

Il 12 novembre i Negramaro si esibiranno dal vivo per "Entra in contatto", evento streaming per presentare alcuni brani del nuovo album "Contatto", in uscita il 13 novembre con Sugarmusic. Il concerto è gratuito ed esclusivo per tutti coloro che hanno preordinato l'album "Contatto" e solo alcuni fortunati che lo hanno presalvato.

Entra in contatto, prodotto da Sugar con la direzione creativa di Giò Forma, è una location costruita per il live in streaming, un Iper-Cubo reso vivo e pulsante dal 3d e che offre un'esperienza tecnologica interattiva a metà tra il reale e il surreale.

'album Contatto, il decimo della band, è un concept sul cambiamento. Il suo simbolo è la farfalla che incarna il mutamento, l'evoluzione e il movimento. Contatto è anche il primo singolo estratto dal disco.





