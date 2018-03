Buono a sapersi

Nella puntata del 15 marzo a ''Buono a sapersi'' si parlerà di seppie con Elisa Isoardi in collegamento da Palermo

Non mancherà un collegamento con l'inviato Umberto Salamone, che, nella splendida cornice di Santa Flavia e a Bagheria, in provincia di Palermo, svelerà i segreti del nero di seppia.

14/03/2018

Il 15 marzo, a “Buono a sapersi” in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 alle 11.05, condotto da Elisa Isoardi, si parlerà di seppie, utili in caso di fragilità capillare, che si manifesta con la comparsa di piccole macchie cutanee a forma di ragnatele.

Durante la trasmissione, Beppe Gallina, venditore ittico, descriverà le caratteristiche delle seppie, dando qualche consiglio utile su come pulirle e cucinarle, e Valentina Galiazzo, nutrizionista, ne illustrerà le proprietà benefiche, indicando i modi migliori per cuocerle ed abbinarle ad altri cibi.

Il Dottor Massimo Gallucci, angiologo all’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, spiegherà come i sali minerali, contenuti nelle seppie, possono aiutarci a contrastare la fragilità capillare.

Il maestro di cucina, Massimo Martina, mostrerà come si preparano il carpaccio e l’insalatina di seppie. Gli farà eco la collega Rita Monastero, che preparerà una zuppetta di seppie con spinaci e funghi. Non mancherà un collegamento con l’inviato Umberto Salamone, che, nella splendida cornice di Santa Flavia e a Bagheria, in provincia di Palermo, svelerà i segreti del nero di seppia.

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dal mercato coperto di Novara.

