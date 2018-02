usa

Un ragazzino di 11 anni è morto mentre cercava di salvare il suo amichetto di 12, caduto nelle acque gelide di un laghetto. I bambini stavano giocando in un parco nel Queens, a New York, quando uno dei due, Juan Umpierrez, 12 anni, è scivolato in acqua. L'amico, Anthony Perez, 11, è intervenuto per tirarlo fuori e ci è riuscito, ma subito dopo è scivolato a sua volta nel lago. È morto prima che i soccorsi riuscissero a riportarlo a riva.

Anthony Perez, ha camminato sullo specchio d'acqua ghiacciato per una quindicina di metri prima del cedimento dello strato superficiale. I media locali hanno riferito che anche alcuni vigili del fuoco sono stati curati per ipotermia dopo essere caduti in acqua durante le operazioni di salvataggio.

