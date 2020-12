Nicolas Cage sbarca su Netflix con ''History of Swear Words'', la storia delle parolacce

docu-serie

Nicolas Cage protagonista di un'insolita serie su Netflix, 'History of Swear Words', la storia delle parolacce.

Nicolas Cage protagonista di un'insolita serie su Netflix, 'History of Swear Words', la storia delle parolacce. In sei puntate della docu-serie, l'attore premio Oscar farà una spiegazione storica dell'origine di parole cosiddette ose' o volgari come fuck, shit, bitch, dick, pussy e damn.

Cage intervisterà anche storici, esperti di etimologia e di pop culture e includerà anche comici come Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr.

La serie, con puntate da venti minuti, prenderà il via il prossimo 5 gennaio.

