Niente Festival di Sanremo per Naomi Campbell: la sostituisce Matilda De Angelis

Naomi Campbell non sarà al Festival di Sanremo 2021, effetti delle pandemia.

Naomi Campbell non sarà al Festival di Sanremo 2021, effetti delle pandemia. La coconduttrice della prima serata sarà dunque l'attrice Matilda De Angelis. Lo annuncia il direttore artistico e conduttore Amadeus: "A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e ai cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo", dice Amadeus.

"Sono state percorse molte ipotesi ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi. La coconduttrice della prima serata sarà dunque l'attrice Matilda De Angelis, la cui presenza l'avevo già annunciata con grande piacere", aggiunge.

Fonte: Adnkronos

