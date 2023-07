Niger, Crosetto: ''Evitare che scoppi un'altra guerra. Oggi la nostra priorità è garantire gli italiani''

Niger

Niger, Crosetto: ''Evitare che scoppi un'altra guerra. Oggi la nostra prioritÓ Ŕ garantire gli italiani''

Intanto la premier Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri degli Esteri e della Difesa e l'Intelligence.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2023 - 00:02:00 Letto 705 volte

"Il compito occidentale non è quello di buttare benzina in un posto in cui già si appicca il fuoco, ma buttare acqua, perché di tutto c'è bisogno tranne che scoppi un'altra guerra che coinvolga più nazioni". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito al colpo di stato in Niger. "L'unica nostra preoccupazione oggi, la più grande, è garantire tutti gli italiani che sono là, un centinaio di civili e circa 300 militari".

Intanto la premier Meloni ha riunito a Palazzo Chigi i ministri degli Esteri e della Difesa e l'Intelligence.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Facebook Crosetto

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!