Golpe in Niger

Niger, Tajani: '''Volo speciale per rientro italiani''

L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa per contribuire agli sforzi di mediazione in corso dopo il golpe nel Paese.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2023 - 11:18:26 Letto 738 volte

"Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l'Italia. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione in corso dopo il golpe nel Paese". Così su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

#Niger. Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l’Italia. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione un corso. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 1, 2023

Fonte Immagine: Twitter Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!