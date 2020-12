serie tv

Nino Frassica e Cesare Bocci in ''Fratelli Caputo'', la nuova fiction di Canale 5

Mercoledi' 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie 'Fratelli Caputo'.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2020 - 10:06:12 Letto 390 volte

Mercoledi' 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie 'Fratelli Caputo', che vede i due attori, Nino Frassica e Cesare Bocci, nella storia di due fratellastri, dal carattere opposto, stesso padre ma madri diverse.

Alberto, interpretato da Bocci, e' un commercialista milanese con moglie e figli, maniaco della perfezione e super organizzato. Nino invece e' un cantante neomelodico che per vivere organizza spettacoli improbabili con protagonisti altrettanto improbabili rimasto a vivere in Sicilia con la mamma.

''La fiction i Fratelli Caputo e' un omaggio alla commedia all'italiana. Ogni scena era imprevedibile. Con Nino si e' creata un'alchimia incredibile, lavorare con lui e' stato un grande privilegio, e' anche un uomo molto generoso sul set e fuori. Alle volte facevo fatica a trattenere le risate. Vorrei avere la capacita' di improvvisazione e conoscenza dei tempi comici'. 'I Fratelli Caputo - dice l'attore Cesare Bocci - fara' divertire tutti, mostrando due realta' diverse che finiscono per ricongiungersi. In questo periodo una serie come questa fa bene allo spirito e al cuore e' per tutta la famiglia."

