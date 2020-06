annessione territori

No all'annessione di altri territori da parte di Israele. Videomessaggio di Orlando

Videomessaggio del sindaco Leoluca Orlando agli organizzatori delle manifestazioni nazionali contro l'annunciata annessione dei territori palestinesi da parte dello Stato di Israele.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/06/2020 - 17:08:46 Letto 384 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha inviato un videomessaggio agli organizzatori delle manifestazioni nazionali che si svolgono oggi, anche a Palermo, contro l'annunciata annessione dei territori palestinesi da parte dello Stato di Israele.

Di seguito il testo del videomessaggio del sindaco.

“La libertà non è parola soltanto: è una pratica di vita. La giustizia non è un'aspirazione soltanto: è una pratica di vita. E deve connotare libertà e giustizia il comportamento delle persone e dei popoli. Ecco la ragione per la quale da Palermo si eleva ancora una volta forte la censura, la critica nei confronti dell’annessione dei territori palestinesi. Noi non possiamo consentire che vengano violate le disposizioni internazionali, le risoluzioni delle Nazioni Unite, che si riduca il popolo palestinese in condizioni che sono ai limiti della stessa elementare civiltà. Ecco la ragione per la quale Palermo si unisce ancora una volta per affermare che io sono persona, noi siamo comunità. Io sono persona contro gli individui egoisti, noi siamo comunità contro l’appartenenza a gruppi chiusi. Io credo che in questo momento lo Stato di Israele debba essere all’altezza della richiesta che viene dal mondo intero e riconoscere libertà e giustizia e non procedere all'annessione dei territori palestinesi”.

