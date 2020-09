cinema

''No Time To Die'': ecco il trailer del nuovo film di 007, l'ultimo con Daniel Craig

L'attore ha detto che 'No Time To Die' sarà il suo ultimo James Bond.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/09/2020 - 10:01:23 Letto 466 volte

Un trailer di oltre due minuti e mezzo fa sbirciare nello spettacolo che troveranno in sala a novembre gli spettatori per l'atteso 'No Time To Die'. L'assaggio è arrivato su Twitter con un messaggio di poche parole, 'The mission that changes everything begins (La missione che cambia tutto inizia)… #NoTimeToDie', poi il video con il 52enne Daniel Craig al suo canto del cigno come 007. L'attore ha detto infatti che 'No Time To Die' sarà il suo ultimo James Bond.

