Nobel per la Pace al World Food Programme

Conferito il premio Nobel per la Pace al World Food Programme.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/10/2020 - 11:18:37 Letto 364 volte

Il comitato norvegese dei Nobel ha conferito il premio Nobel per la Pace al World Food Programme (Wfp,) agenzia Onu con sede a Roma, per essere "una forza efficace nella lotta alla fame", sottolineando il ruolo che sta avendo anche in questo momento di aumentate sfide a causa dell'epidemia di Covid.

Si contavano quest'anno 318 candidati per la categoria che non ha mancato di riservare sorprese nella storia del premio assegnato dall'istituto norvegese. Di questi 211 sono individui e 107 organizzazioni. Una lista lunga, la cui composizione non è però nota.

